Frontaler: Pkw gegen Taxibus

29.01.2017, 08:12 Uhr

Bilanz: Zum Teil vier Schwerverletzte.

18-Jähriger fuhr auf Gegenfahrbahn

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Am Abend des 28. Jänner ereignete sich gegen 18:30 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B54 in Aspang Markt.Ein 18 jähriger Lenker geriet aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal in einen Taxibus. Durch die Wucht des heftigen Aufpralls wurde sowohl der 18 jährige Lenker, sein 19 jähriger Beifahrer und der 61 jährige Lenker des Taxibusses schwer verletzt. Eine 16-Jährige, welche sich als Gast im Fahrzeug befand erlitt leichte Verletzungen, stand jedoch unter Schock. Zwischen den beiden total beschädigten Fahrzeugen lagen überall Fahrzeugteile und Glassplitter herum, sowie auslaufende Betriebsmittel. Die Florianis betreuten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Verletzten, baute einen Brandschutz auf und sicherte die Unfallstelle ab. Der nachkommende NEF Aspang sowie drei Rettungswägen übernahmen die medizinische Erstversorgung und brachten alle vier Unfallbeteiligten in die Krankenhäuser Wiener Neustadt und Oberwart.Die genaue Unfallursache ist noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.Dies war an diesem Wochenende bereits der vierte schwere Verkehrsunfall, welcher sich in den Bezirken Neunkirchen und Wiener Neustadt ereignet hat, bei dem inklusive dem heutigen Unfall 8 Personen zum Teil schwer verletzt wurden.