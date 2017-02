Fundtierhomepage NÖ erleichtert Suche nach vermissten Tieren

02.02.2017, 22:32 Uhr

Online-Plattform hilft Tierhaltern und Tierheimen.

So schaut's im Industrieviertel aus

NÖ/BEZIRK NEUNKIRCHEN. 1.200 Tiere wurden seit dem Start vor knapp über einem Jahr unter www.tiersuche.noe.gv.at registriert. Etwa ein Viertel fand dadurch über diese Online-Plattform wieder zu seinen Besitzern.Im Industrieviertel wurden durch die Tierheime Brunn, Bruck, Baden, Wr. Neustadt und Ternitz im Vorjahr 481 Tiere verzeichnet. Davon 185 Hunde, 252 Katzen und 44 weitere Tiere, wie Kaninchen, Reptilien, etc. „Jedes Jahr wird eine Vielzahl von Tieren vermisst.

Unkomplizierte Suche im web

Das Land NÖ führt daher seit nunmehr einem Jahr – in Kooperation mit den NÖ Tierheimen – einen Internetauftritt, in dessen Rahmen die Suche nach dem verloren gegangenen Liebling unkompliziert und rasch unterstützt wird. Rund 300 Tiere konnten niederösterreichweit bereits innerhalb weniger Tage wieder von ihrem Herrchen, bzw. Frauchen in Empfang genommen werden", sehen der NÖ-Tierschutzlandesrat Ing. Maurice Androsch und der Ternitzer Landtagsabgeordnete Bürgermeister Rupert Dworak (SPÖ) in der zeitgemäßen Plattform ein erfolgreiches Angebot an alle verzweifelten Tierfreunde, die in Sorge um ihre tierischen Gefährten sind. Einen besonderen Dank richten die beiden an die Tierheime des Industrieviertels - und seine MitarbeiterInnen: „Hier wird, wie in den insgesamt neun Tierheimen Niederösterreichs, Großartiges für unsere felligen, aber auch gefiederten Freunde vollbracht.“