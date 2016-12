Im Schneesturm vom Zug überrollt

26.12.2016, 14:10 Uhr

Vor 50 Jahren am 23.12.1966 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Ein entsetzliches Unglück ereignete sich Mittwoch, den 14. Dezember, gegen 19 Uhr 30 in Grünbach am Schneeberg. Als die 54-jährige Anna Schmidt aus Wiener Neustadt, Leithasiedlung 10, den unbeschrankten Bahnübergang in Grünbach, Oberklaus, zu Fuß übersetzen wollte, wurde sie von dem in Richtung Puchberg fahrenden Personenzug erfasst und niedergestoßen. Die Frau war auf der Stelle tot.Zum Zeitpunkt des Unglücks herrschte in Grünbach ein schwerer Schneesturm. So dürfte Anna Schmidt, die in Grünbach auch unter dem Namen „die Pechnandl“ bekannt war, die herankommende Gefahr weder gesehen noch gehört haben.Die Leiche der Frau wurde von zwei Burschen entdeckt, die kurz nach dem Unfall aus dem Gasthaus Berger kamen, das sich gegenüber dem Bahnübergang befindet. Sie wollten mit ihren Mopeds gerade in Richtung Ortsmitte Grünbach fahren, als sie plötzlich im Lichte ihrer Scheinwerfer ein Bündel inmitten der Schienen liegen sahen. Zuerst dachten sie, dass jemand etwas verloren habe. Sie stiegen von ihren Fahrzeugen und sahen nach, was es sein könnte.Zu ihrem Schrecken mussten die Burschen nun feststellen, dass es sich um den leblosen Körper einer Frau handelte. Sie verständigten vom Gasthaus aus sofort die Gendarmerie. Die Leiche der Frau wurde in die Totenkammer des Ortsfriedhofes Grünbach gebracht.

Anna Schmidt kam des Öfteren nach Grünbach. Sie handelte vor allem mit Saupech und anderem und besuchte die Bauerngehöfte in der Umgebung. Auf dem Weg nach Grünbach wurde sie nun vom Tod ereilt.