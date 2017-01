IS-Anhänger verbrachte Jugend in Neunkirchen

22.01.2017, 06:46 Uhr

Jener Jugendliche, der in Wien als Terror-Verdächtiger verhaftet wurde, lebte in Neunkirchen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Am Abend des 20. Jänner wurde ein junger Bursche mit albanischen Wurzeln in Wien festgenommen. Er soll als IS-Sympathisant einen Terror-Anschlag in Wien – kolportiert wird die U-Bahn als mögliches Ziel – geplant haben. Obwohl er mittlerweile in Wien-Favoriten lebte, verbrachte der knapp 18-Jährige seine Jugend in Neunkirchen, wo er auch die Medienmittelschule in Neunkirchen besuchte.Bereits in seiner Jugend geriet er mit dem Gesetz in Konflikt, beging verschiedene kleinere Delikte, hatte aber auch wegen Körperverletzung mit der Polizei zu tun.Nach seiner Festnahme wurden auch in seinem familiären Umfeld in Neunkirchen Hausdurchsuchungen durchgeführt.