Kochen für einen guten Zweck

16.12.2016, 23:14 Uhr

Jedes Jahr vor Weihnachten verzaubern die SPÖ Gemeinderäte mit Bürgermeister LAbg. Rupert Dworak und Klubobmann KommR Stadtrat Peter Spicker den Sozialmarkt in ein Gourmetlokal. Auch heuer könnten wieder 100 Mitbürger bekocht werden, sodass die Mannschaft des Ternitzer Bürgermeisters richtig ins Schwitzen gekommen sind. Denn die Hühnersuppe mit Einlage und Fadennudeln, der deftige Schweinsbraten mit Serviettenknödel und der Marmorgugelhupf verlangten den Hobbyköchen alles ab. "Der Ternitzer Sozialmarkt hat mehr als 1.200 Kunden. Dies sind Mitbürger, die aufgrund ihres geringen Einkommens die Möglichkeit haben hier einzukaufen. Wir wollen mit dieser Aktion zeigen, dass wir gerne bereit sind unseren arbeitest zu leisten, damit sich diese Menschen in unserer Stadt umsorgt fühlen", so Dworak. Der SOMA Ternitz wurde von Bürgermeister Dworak vor fast 10 Jahren ins Leben gerufen und von zahlreichen Freiwilligen betreut. "Die Aktion wird 2017 selbstverständlich wiederholt, und die Kosten für das Menü von den Gemeinderäten der SPÖ übernommen", so Klubobmann Peter Spicker.

Foto: Bürgermeister Rupert Dworak mit seiner Frau Andrea, Herta Haunold und Barbara Sandhofer vom SOMA Ternitz, GR Brigitte Kögler, GR Andreas Schönegger, Monika Moser, StR Gerhard Windbichler, GR Michael Riedl, Klubobmann StR KommR Peter Spicker, GR Andreas Walcha und Ilse Feldhofer.