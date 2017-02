AT

Neunkirchen : Stadtbücherei

Mit dem Titel "Lebensträume- Lebensräume" startet die Lesereihe für das Jahr 2017 der Literaturplattform Carpe Diem in der Stadtbücherei Neunkirchen mit dem Autorenehepaar Doris und Otto Pikal.

Aus dem Leben gegriffen und der Wirklichkeit nahe, sehen Träume doch etwas anders aus, als man es sich erträumt hätte. Träume sind Schäume oder die Bewältigung der Träume abgelegt in Lyrik, Prosa und Kurzgeschichten.

Alles nur ein Traum oder doch die Realität?

Lassen Sie sich entführen in die Lebensräume der "Pikals" und träumen Sie einen wunderbaren Traum von Wirklichkeit...