Linde vor Hochzeitsschloss gefällt

26.01.2017, 22:08 Uhr

Gloggnitzer Grüne sind schockiert.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Mir kam das Heulen. DIE LINDE IST NICHT MEHR! Ich weiß nicht wieviel hundert Jahre sie alt war, wieviel Heilung durch ihre Blüten kam, wieviel Sauerstoff durchsie generiert wurde, wieviele Vögel Schutz fanden und nisten konnten, wieviele Menschen sich erfreuten an ihrem Anblick, .... und wievielen Menschen sie JETZT ABGEHEN wird!!!! :-( ", berichtet Martin Novotny von den Grünen via facebook.Tatsächlich wurde der Baum, der unmittelbar vor dem Schloss Gloggnitz gestanden ist, wurde gefällt. "Auch wurde hinter dem Schloss ein mehrere hundert m² großes Gebiet kahlgeschlagen", so Novotny.