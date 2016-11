Literaturbriefe an das Christkind zum Belauschen

"Carpe Diem" nimmt Sie mit auf eine literarische Weihnachtsreise in ein uriges Waldhaus, in dem schon das Christkind Einzug hielt. Die eine oder andere literarische Begegnung mit dem Weihnachtsmann, den Rentieren, dem Jesuskind und Maria und Josef schürt Lust auf den Hl. Abend und verkürzt Ihnen das Warten auf die Packerl. Treten Sie ein in eine Welt, in der Sie das Funkeln und Leuchten der Christbaumkugeln und der Kerzen am Weihnachtsbaum in Ihrem Herzen spüren und lauschen Sie den Briefen an das Christkind und der Harfenmusik der Engel. Auf die literarische Bescherung freuen sich die Autorinnen und Autoren der Literaturplattform Bucklige Welt.