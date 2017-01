Lkw folgt Navi – um ein Haar Wohnhaus gerammt

02.01.2017, 16:48 Uhr

Rutschige Fahrbahn wurde Brummi-Lenker zum Verhängnis.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Zu einer Lkw Bergung, welche für die Ortschaft Hochegg nicht alltäglich ist, wurde am Montagvormittag (02.01.2016) die FF Hochegg gerufen. Der Lenker eines Sattelzuges vertraute blind auf sein Navi und kam in Folge in der engen Himbergerstraße weder vor noch zurück. Weiters rutschte das Schwerfahrzeug aufgrund der glatten Straße beinahe in ein Wohnhaus. Von den Florianis wurde der Sattelzug zuerst mit Keilen gegen Abrollen gesichert und in weiterer Folge mit einer Seilwinde gerade gezogen. Im Anschluss konnte der Lenker seine Fahrt, über die richtige Route fortsetzen.