Münzen-Coup: Ternitzer in Haft

16.12.2016, 00:00 Uhr

Tiroler und Ternitzer sollen Frohsdorfer Unternehmen um Münzen in Millionenwert erleichtert haben.

BEZIRK NEUNKIRCHEN/BEZIRK WIENER NEUSTADT. Der Diebstahl von Gold- und Silbermünzen im Wert von gut 3 Millionen Euro soll auf das Konto eines Tirolers und eines Ternitzers gehen. Der Tiroler wurde mit Verstärkung der Cobra in Hall festgenommen. Auch jener Ternitzer, der sein Komplize sein soll, atmet inzwischen gesiebte Luft. Ein Teil der gestohlenen Münzen lag noch in der Wohnung des 36-jährigen Ternitzers in der Waldbrunner Wohnhausanlage.