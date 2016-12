Nach Schlägerei: 14 Flüchtlinge mussten gehen

23.12.2016, 00:00 Uhr

Konsequenzen für Warther Privatquartier.

Nach einer Party von Flüchtlingen, die zur Schlägerei ausuferte, wurden nun von der Behörde Maßnahmen gesetzt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wer sich nicht an die Regeln hält, hat kein Pardon zu erwarten. So die kernige Botschaft, die nach dem Durchgreifen der Behörden übrig bleibt. Zur Erinnerung: eine Schlägerei unter Flüchtlingen musste von sieben Polizeistreifen mit 14 Mann beendet werden.Wie der Puchberger Landtagsabgeordnete Hermann Hauer (ÖVP) im Bezirksblätter-Gespräch erklärte: "Mussten daraufhin 14 Flüchtlinge weg. Sie wurden in ganz Niederösterreich verteilt. Nur vier sind noch da." Für Hauer ist diese Maßnahme das richtige Zeichen an die Asylwerber: "Die Leute sollen sehen, was ist, wenn man sich nicht an die Spielregeln hält. Dann ist der Fall erledigt."Übrigens: Dem Vernehmen nach will der Quartiergeber künftig auch lieber Wohnungen anbieten anstatt Flüchtlinge zu beherbergen.

Rückgang an Flüchtlingen

Generell nimmt der ÖVP-Abgeordnete einen Rückgang an Flüchtlingen wahr: "Wir wissen seit September, dass die Quartiere schön langsam zurückgefahren werden. In Grünbach hat das angefangen, wo wir einen sehr hohen Anteil an Flüchtlingen hatten."