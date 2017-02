NATURDENKMAL: die Tropfsteinhöhle im Reintal

07.02.2017, 17:49 Uhr

Die etwa 200 Meter tiefe Kluft ist nur für erfahrene Höhlenkundige befahrbar, für neugierige Nasen ist die Höhle einfach zu gefährlich. Einer der Zugänge ist seit 1975 durch Felsblöcke blockiert. Vom sehr engen verbliebenen Zugang führt die mehrere Meter hohe Kluft Richtung NNO, wo sie nach etlichen Metern in einen kleinen Raum mündet. Im sehr engen "Büchergang" wurde 1959 ein Höhlenbuch deponiert. Dutzende Meter weiter endet die Höhle in einem bis zu zehn Meter hohen Endraum. Der früher als "sehr schön" beschriebene Tropfsteinschmuck ist inzwischen ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden.Damit klingt unsere NATURDENKMAL Serie aus. Seit der Woche 25/2015 stellten wir die 82 Naturdenkmäler unseres Bezirkes vor.