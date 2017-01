Neustädter als Auto-Zündler geschnappt

17.01.2017, 13:54 Uhr

Nach sechs gelegten Bränden wurde ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Wr. Neustadt als Täter ausgeforscht.

Pkw-Brandstiftungen in den Bezirken Wr. Neustadt-Land und Neunkirchen geklärt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN/WR. NEUSTADT. Ein unbekannter Täter zündete am 7. Jänner dieses Jahres, gegen 23 Uhr, einen Wagen auf einem Parkplatz in Krumbach an. "Der Heckbereich des Pkws wurde erheblich beschädigt. Ein Anrainer konnte den Brand mittels eines Handfeuerlöschers rasch eindämmen", heißt es seitens der Landespolizeidirektion.

Er zündelte auch beim Feuerwehrfest

Lesen Sie dazu auch:



Im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen der Polizeiinspektion Wöllersdorf rückte ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Wr. Neustadt in den engen Kreis der Verdächtigen. Jackpot! Bei der Einvernahme zeigte er sich großteils geständig.Auf das Konto des Burschen gehen auch fünf weitere Brände, zwei davon in Königsberg, Bezirk Neunkirchen, vom 31. Juli des Vorjahres sowie drei weitere Auto-Brände in Krumbach. Gesamtschaden: mindestens 50.000 Euro.Der Beschuldigte wurde der Staatsanwaltschaft Wr. Neustadt angezeigt.