Nikolaus besuchte die Flüchtlingskinder

11.12.2016, 09:44 Uhr

Der Heilige Mann brachte Datteln, Nüsse und Schokolade.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (rella). Der Heilige Nikolo hat am 8. Dezember den Kindern der Flüchtlingsunterkunft am Kreuzberg einen Besuch abgestattet. Obwohl die afghanischen Gäste nicht viel über den Bischof und die Legende über ihn wussten, bereiteten sie ihm einen warmen und freundlichen Empfang. So erfuhren sie beispielsweise, dass der in der katholischen Kirche verehrte Heilige einst im Gebiet der heutigen Türkei gelebt hat sich insbesondere der Armen und der Kinder angenommen hat.Folglich erhielt auch jedes Kind der Unterkunft vom Nikolo ein Säckchen mit guten Sachen – Mandarinen, Datteln, Erdnüsse und Schokolade – überreicht. Darüber hinaus bekamen die Kids Frisbee-Scheiben und einen Fußball geschenkt. Die rund ein Dutzend Kinder und ihre Eltern dankten es dem guten Mann auf ihre Weise: mit einem herzlichen Applaus und zahlreichen Erinnerungsschnappschüssen.Die Initiative für den Nikolausbesuch ging von der Katholischen Männerbewegung Payerbach aus. Sie hat die Geschenksäckchen für die Flüchtlinge zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank an das Kreuzberg-Betreuerteam sowie an alle Helfer und Unterstützer.