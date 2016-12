Obdach – Hilfe in Zeit der Not

08.12.2016, 00:00 Uhr

Das Projekt "Obdach" ist zu einem Rettungsanker für Menschen in sozialen Notlagen geworden.

Acht Notfall-Wohnungen

BEZIRK NEUNKIRCHEN.BEZIRK. Es kommt leider vor, dass Menschen unverschuldet aus der Bahn geworfen werden. In solchen Fällen spannt der "Schwarzataler Socialclub" unter Federführung des Ternitzers Günther Schneider ein feines Hilfsnetz.In Akkordierung mit der Bezirksauptmannschaft Neunkirchen werden an Einheimische leistbare, zeitlich begrenzte Neustartwohnungen vergeben. Schneider: "Acht Wohnungen haben wir zur Verfügung. Sie sind eingerichtet und auch mit technischen Geräten wie einer Waschmaschine versehen." Gemeinsam mit Günther Schneider besuchten die Bezirksblätter eine Familie, die in einer solchen Obdach-Wohnung lebt.

Ein Job, ein Neustart

Die alleinerziehende Mutter stammt ursprünglich aus der Steiermark. "Wir wohnen seit Februar hier", erzählt die dreifache Alleinerzieherin. Unterhaltszahlungen bekommt sie nicht. Aber die Familie lässt sich nicht unterkriegen. Die Mama: "Ich habe eine Arbeit gefunden. Fehlen tut es uns hier nichts."Neben der dreifachen Mama lebt auch ein alleinerziehender Vater mit seinen zwei Kindern in einer Obdach-Wohnung sowie eine Mutter mit einem Kind.Zu Weihnachten erwartet der Socialclub auch noch eine Spende in der Höhe von 1.000 Euro von einem Wohltäter. Der Menschenfreund zieht es jedoch vor, anonym zu bleiben. Schneider: Die Spende wird auf die Kinder aufgeteilt."