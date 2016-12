Polizei-Großeinsatz bei Asylwerber-Party

18.12.2016, 00:00 Uhr

Sieben Polizeistreifen mussten zur Massenschlägerei nach Warth.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Asylwerber in der Unterkunft im Gasthaus Senninger in Warth ließen es am 12. Dezember krachen. Sie luden Flüchtlinge von auswärts – kolportiert wird aus dem Raum Wien – zum Abfeiern ein. Leider eskalierte die Lage: "Die Polizei wurde um 18.45 Uhr zur Asylunterkunft gerufen", skizziert Johann Baumschlager vom Landespolizeikommando im Bezirksblätter-Gespräch.Vor Ort stießen die Beamten auf ein Dutzend Asylwerber. Baumschlager: "Sie waren teils stark alkoholisiert und aggressiv, sowohl gegeneinander als auch gegenüber den Polizeibeamten." Die 14 Ordnungshüter beendeten die Party, bei der auch zwei leicht Verletzte anfielen.

Was den Asylwerbern blüht

Wie es weitergeht? Baumschlager: "Sie werden wegen Körperverletzung angezeigt." Weitere Folgen dürften die Beteiligten aber nicht zu erwarten haben. Immerhin: Waffen waren bei der Auseinandersetzung keine im Spiel.