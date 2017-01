"Quer durchs Beet" beim Ortsbauerntag in Raglitz

25.01.2017, 23:10 Uhr

"Quer durchs Beet" ging es beim Ortsbauerntag in Raglitz, zu dem Ortsbauernratsobmann Josef Hainfellner ins Gasthaus Ofenböck in Raglitz lud.

gab unter dem Titel "Quer durchs Beet" Anregungen und Ideen rund um Kräuter, Gewürze und was sonst noch zur Selbstversorgung im eigenen Garten möglich sein kann. Dazu gab es natürlich von Petra Harter, die eine Auswahl von der Fensterbank mitbrachte,auch Kräuter zum Verkosten. Zu den zahlreichen Verkostern zählten nebenauchundPflege der dörflichen Gemeinschaft stand im Bericht von BB-Obm. Josef Hainfellner ebenso im Mittelpunkt wie ein umfangreiches Programm für 2017 zu dem das Maibaum-Aufstellen am 30. April und der Maibaum-Umschnitt am 17. Juni genauso gehören wie ein gemeinsamer Ausflug zum Dreschkirtag nach Rechnitz und der Dorfadvent am Raglitzer Anger.