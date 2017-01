Rasche Hilfe in der Not

31.01.2017, 19:50 Uhr

700 Euro für Ternitzer Familie in Not

Für eine kleine Spende konnte man am Glücksrad Warenpreise gewinnen und damit einen Beitrag leisten, um einer in Not geratenen Ternitzer Familie zu helfen. 700 Euro konnten die beiden Stadträtinnen Martina Klengl und Mag. Andrea Reisenbauer sowie Klubobmann Stadtrat KommR Peter Spicker sammeln. „Ich danke allen Spendern, die es wieder ermöglicht haben, einer Familie rasch und unbürokratisch unter die Arme greifen zu können“, freuen sich die Organisatoren.