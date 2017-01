Ruhige Silvesternacht für die Feuerwehren

01.01.2017, 10:25 Uhr

Drei Einsätze registriert

Lediglich zu drei Ausrückungen ist es in der Silvesternacht für die Silberhelme gekommen: In Thomasberg wurde ein Garagenbrand angezeigt, welcher sich allerdings bei Eintreffen der ersten Kräfte als Fehlalarm heraus stellte. Die Feuerwehren Edlitz, Wiesfleck, Grimmenstein Markt und Königsberg konnten wieder einrücken.

Mülltonne in Flammen

Wiese brannte

In Gloggnitz Stadt ist es kurz nach Mitternacht zu einem Müllbehälterbrand gekommen. Der Brand konnte rasch abgelöscht werden.Ebenfalls kurz nach Mitternacht heulten in Ternitz die Sirenen. Ein Wiesenbrand in Ternitz Pottschach rief die Florianis auf den Plan. Nach Eintreffen konnte aber auch hier rasch Entwarnung gegeben werden. Der Brand wurde von den Anrainern noch vor Eintreffen der Helfer abgelöscht.