SBOT Ternitz drängt ins Flug-Geschäft

06.02.2017, 00:00 Uhr

Um weniger abhängig von der Ölindustrie zu werden, feilt SB Oilfield Equipment Technology Ternitz an einem zweiten Standbein.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Flaute in der Öl- und Gasindustrie rüttelt Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment Technology (SBOT) Ternitz. Gerald Grohmann, Generaldirektor und Vorstandsvorsitzender: "Wir sind in einer zyklischen Industrie tätig. Da geht's viele Jahre bergauf, das ist wunderschön. Als ich 2001 kam, gab es in Ternitz 200 Beschäftigte. Und vor der letzten Krise waren es 400. Momentan haben wir die schwerste und heftigste Krise seit vielen Jahrzehnten." Die Kurzarbeit soll für ein weiteres halbes Jahr verlängert werden – bis Ende Juli.

Hoffnung Aerospace Industrie

Zur Krise

Entsprechend bemüht ist das Unternehmen, alternative Geschäftsfelder aufzutun. SBOT Ternitz hat die geringe Auslastung in den Stammfeldern genutzt, um sich zusätzliche Fähigkeiten anzueignen. Grohmann: "Die Mitarbeiter haben sich für die Aerospace Industrie qualifiziert. – Ein immenser Aufwand, um die Genehmigung zu bekommen für Boing oder Airbus kritische Fahrwerksteile zu machen. Dafür musste man einen beinharten Qualifikationsprozess durchstehen." In der Aerospace Industrie steht SBOT Ternitz ganz am Anfang. Generaldirektor Grohmann ist aber zuversichtlich, die Grundvoraussetzung geschaffen zu haben, die Abhängigkeit von der Ölindustrie in fünf oder zehn Jahren zu reduzieren.am Standort Ternitz müssen 300 Stunden ansparen und dürfen bis zu 500 ansparen. Der Stundenpolster ermöglichte es der Firma lange ohne Kündigungen oder Kurzarbeit auszukommen. Nachdem die Krise inzwischen zu lange andauerte, kam es zu Personaleinschnitten. Aber moderater als in Chesterfield/England oder Housten/USA. Grohmann: "Dort wurden 50% der Mitarbeiter abgebaut, in Ternitz 30%. Unsere Leuten wissen, wir sind nicht in der Situation weil das Management etwas falsch gemacht hat, sondern, weil die ganze Industrie in dieser Situation ist."