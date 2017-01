Sechsjähriges Mädchen lief gegen Auto

01.02.2017, 00:00 Uhr

Vor 50 Jahren am 03.02.1967 im Schwarzataler Bezirksboten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Wieder ereignete sich ein schwerer Unfall auf unseren Straßen. Das Opfer ist die sechsjährige Schülerin Gertrude Neumüller aus Hütten Nr. 28.Die kleine Gertrude befand sich Samstag, den Jänner um 10 Uhr 45 auf dem Heimweg von der Schule. Das Unglück geschah unmittelbar vor dem Haus ihrer Eltern.Als die Schülerin kurz vor dem Elternhaus die Wechsel-Bundesstraße überqueren wollte, näherte sich aus Richtung Wiener Neustadt ein Pkw der von dem 24-jährigen Rother Kittler aus Graz gelenkt wurde. Gertrude betrat knapp vor dem Fahrzeug die Fahrbahn, so dass es dem Pkw-Lenker nicht mehr möglich war, den Wagen rechtzeitig abzubremsen oder zu verreißen. Sekunden später war das Unglück geschehen.Das Kind wurde vom Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Dabei erlitt es unter anderem Verletzungen am Kopf und am Bauch. Es wurde sofort die Rettung verständigt, die das Mädchen in die Unfallabteilung des Krankenhauses Neunkirchen brachte. Der Grad der Verletzung wird als schwer bezeichnet.