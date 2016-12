Sturm zog eine Spur der Verwüstung durch den Bezirk

02.12.2016, 05:36 Uhr

Auto gegen Leitschiene geschleudert, Baum stürzt auf Haus, ein anderer auf zwei Pkw – die Liste der Schäden ist lang.

30 Einsätze binnen weniger Stunden.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). In der Nacht von 1. auf 2. Dezember fegte ein Sturm über den Bezirk. "Windgeschwindigkeiten von über 100 km/h sorgten für zahlreiche Feuerwehreinsätze, vorzugsweise in den Abschnitten Neunkirchen und Ternitz", berichtet der Feuerwehrmann und einsatzdoku-Betreiber Patrik Lechner.Seit Donnerstagnacht und seit Freitag, 5 Uhr früh, mussten von den Feuerwehren in den betroffenen Bereichen rund 30 Einsätze abgearbeitet werden.

Liste massiver Schäden

– Auf der A2 zwischen Grimmenstein und Seebenstein wird der Pkw eines Lenkers von einer Windböe erfasst und schleudert gegen die Leitschiene. Das Fahrzeug erleidet einen Totalschaden. Der Lenker bleibt glücklicherweise unverletzt!– Eine rund 20 Meter hohe Fichte stürzt im Stadtgebiet von Neunkirchen auf ein Einfamilienhaus. Die Feuerwehr Neunkirchen Stadt muss mit schweren Gerät anrücken und den Baum entfernen. Vor dieser Tätigkeit wurde der Baum entastet, um die Spannung zu lockern.– Ein Baum stürzte auf zwei geparkte Fahrzeuge.– Aufgrund der immer stärker werdenden Böen werden Kleidercontainer einfach umgeweht. Blechtafeln (für die Präsidentenwahl) werden von den Halterungen gerissen und fliegen unkontrolliert durch die Gegend.– Zahlreiche Straßen sind derzeit wegen umgestürzten Bäumen in den Räumen Ternitz und Neunkirchen erschwert passierbar. Erst jetzt bemerkt die Bevölkerung die Schäden, welche in der Nacht vom Sturm angerichtet wurden. Im Minutentakt gehen Notrufe in der BAZ Neunkirchen ein.