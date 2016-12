TAG DER OFFENEN TÜR 2017

Neunkirchen : Bg Neunkirchen |

Am FREITAG, dem 20. Jänner 2017, findet von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr am





BUNDESGYMNASIUM UND BUNDESREALGYMNASIUM NEUNKIRCHEN



der diesjährige



TAG DER OFFENEN TÜR



statt.



Die Direktion und der Lehrkörper laden Schüler/innen, Eltern und alle am Schulalltag Interessierten ein, sich über Möglichkeiten der Ausbildung und über die Ausstattung der Schule zu informieren.



Der Tag der offenen Tür wird die Möglichkeit bieten, das Schulgebäude kennen zu lernen und Einblick in die Ausbildungswege und das Unterrichtsgeschehen zu nehmen, und damit wird auch eine wichtige Entscheidungshilfe hinsichtlich der Wahl der entsprechenden Schule gegeben.