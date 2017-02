Ternitzerin bricht eine Lanze für Seniorenpflege in Neunkirchen

01.02.2017, 20:55 Uhr

Leserpost

Ich weiß nicht, ob Sie auch einen Beschwerdebrief über „ MISSSTÄNDE“ im Landespflegeheim Neunkirchen erhalten haben? Ich habe dazu nämlich einen Bericht in einer Tageszeitung gelesen. Ich kann dem nur widersprechen. Meine Mutter wurde im Landespflegeheim Neunkirchen auf der „Station 2, Stock C“ bestens betreut bis zu ihrem Ableben am 08.01.2017. Sie wurde immer geduscht, frisch angezogen und auch sehr kompetent gepflegt. Mir ist niemals aufgefallen, dass es dort schmutzig ist oder die Hygiene vernachlässigt wurde. Auch meine Schwiegermutter ist derzeit in diesem Heim untergebracht und wird sehr aufopferungsvoll betreut, auch in der Nacht bei weniger Personal. Es ist mir auch seit dem Ableben meiner Mutter nicht aufgefallen, dass es im Pflegeheim Missstände geben würde als ich auf Besuch bei meiner Schwiegermutter war. Im Namen von mir und meinen Verwandten möchten wir uns beim Pflegepersonal recht herzlich bedanken die mir in meiner sehr schwierigen Zeit stets sehr hilfreich und freundlich entgegen gekommen sind und meine Schwiegermutter sehr liebevoll betreuen.