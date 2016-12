17.12.2016, 19:37 Uhr

... als plötzlich der Höhlenweihnachtsmann kam.

Kurzer Videoclip auf:

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Die Höhlenrettung Neunkirchen organisierte am 17. Dezember eine besinnliche Weihnachtsfeier in der Neuen Höhle auf der Flatzer Wand. Kerzen erhellten die Höhle und Kinderaugen glänzten als der Höhlenweihnachtsmann mit Geschenken für die Kleinen vorbei schaute. Dazwischen wurden gemeinsame Weihnachtslieder angestimmt. Am Keyboard: Ex-Spitalsdirektor Günther Gsenger.