27.01.2017, 20:27 Uhr

Alarmfahndung nach Trafik-Überfall

BEZIRK WIENER NEUSTADT/NEUNKIRCHEN. Nach einem Trafik-Überfall in den Abendstunden des 27. Jänner in Theresienfeld lief eine groß angelegte Alarmfahndung an. Überall blitzte das Blaulicht. Sogar bei der Autobahnabfahrt bei Edlitz suchte die Polizei nach einem verdächtigen Fahrzeug mit dem oder den Tätern.Mehr zum Raub in Kürze in Ihren Bezirksblättern.