Volksschuldirektorin in Pension verabschiedet

05.12.2016, 20:17 Uhr

Kollegen der Volksschule Stapfgasse-Ternitz und die Stadtführung wünschten Karin Posch "Alles Gute im Ruhestand".

8 Klassen, 150 kleine Individualisten

BEZIRK NEUNKIRCHEN (unger). Am Freitag, dem 2. Dezember feierte die langjährige Leiterin der Volksschule Ternitz Stapfgasse, Frau Dir. i.R. Karin Posch, ihren Übertritt in den wohlverdienten Ruhestand. Viele Kollegen, aber auch Bürgermeister LA Rupert Dworak und Schulstadträtin Andrea Reisenbauer sowie die Pflichtschulinspektoren Gabriele Pollreiß und Rudolf Hornung ließen es sich nicht nehmen, mit der Pädagogin ihren Abschied zu feiern. "Frau Direktorin Karin Posch hat die Volksschule Stapfgasse von 1. September 2003 bis 30. November dieses Jahres kollegial und umsichtigt geleitet und hunderte Schüler in ihrer Entwicklung geformt", so Bürgermeister Dworak.Die Volksschule Stapfgasse wird 8-klassig geführt und bildet rund 150 Schüler pro Jahr aus.