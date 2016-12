Vortrag „Tschernobyl - da war mal ganz viel Leben“

06.12.2016, 15:59 Uhr

Neunkirchen

Am 28.11. besuchte im Rahmen des Physikunterrichts Roland Verant die 4g1, 4r1 und die beiden 8. Klassen.

Roland Verant war bereits neun Mal in der Sperrzone in Tschernobyl und hat mehr als 25 000 Bilder darüber gesammelt und sich bereit erklärt, eine Auswahl an Bildern zu zeigen und einen Vortrag über seine Erfahrungen, Erlebnisse sowie sein großes Hintergrundwissen über dieses Thema mit uns zu teilen.Im Anschluss an den Vortrag hatten die SchülerInnen die Gelegenheit, Roland Verant Fragen zu stellen. Das Interesse war sehr groß und die Zeit fast zu kurz, alle Fragen zu beantworten.