Waldarbeiter verursachte mit 2 Promille einen Unfall

03.02.2017, 10:10 Uhr

Fahrerflucht in Raach geklärt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. In Raach am Hochgebirge prallte am 1. Februar ein Autolenker gegen einen anderen Wagen und beging dann Fahrerflucht (die BB berichteten auf www.meinbezirk.at).Wie Bezirkspolizeikommandant Oberstleutnant Johann Neumüller erklärte, hatte die eilige Flucht einen (guten) Grund: "Es handelte sich um einen rumänischen Waldarbeiter. Der Mann hatte über zwei Promille." Am 3. Februar fand die Befragung des Unfalllenkers und seines Kollegen, mit dessen Fahrzeug er unterwegs war, in der Polizeidienststelle Gloggnitz statt.