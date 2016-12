Weihnachtsgeschichten lauschen und Sternderl schauen

, Am Stiergraben 1 , 2620 Neunkirchen AT

Stadtbücherei , Am Stiergraben 1 , 2620 Neunkirchen AT

Neunkirchen : Stadtbücherei |

Sonja Panzenböck und Gertraud Mitterecker geben in der Stadtbücherei ihr Debüt und erzählen uns von Weihnachtswichtel, Fr. Holle, Glitzersterne, Weihnachtsbäumen und wie man in der Buckligen Welt noch Weihnachten feiern kann...Ob Lustiges oder Besinnliches, den Autorinnen fallen immer Verse und Gedichte ein. Sonja Panzenböck schreibt vom Leben, aus dem Herzen und Lustiges und packt es in Verse, Reime und Gedichte. Sie schrieb das Buch "Der Griesgram" Gedichte rund um Weihnachten. Gertraud Mitterecker ist die "Bucklige Welt- Autorin und Malerin" partout. Sie verbindet viel Gefühl mit ihrer Heimat, malt und schreibt alles über die Bucklige Welt. Ihr Buchprojekt ist ein Bildband "Mitterecker mittendrin" und beinhaltet gemalte Bilder, Gedichte und Historisches.

Tauchen Sie ein in die vorweihnachtliche Bucklige Welt und lauschen Sie leise den Gedichten, horchen Sie den Klängen der Engel zu und halten Sie Ausschau nach Sternderl!