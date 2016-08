Wohnhaus in Flammen: Besitzer flüchteten ins Freie

27.08.2016, 08:35 Uhr

Vollbrand in Stübegg bei Zöbern.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Am Freitagabend (26.08.2016) wurden die Feuerwehren Zöbern, Schlag, Aspang, Weisses Kreuz und Schäffern zu einem Brandeinsatz nach Stübegg alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte am Einsatzort stand ein kleines Wohnhaus bereits in Vollbrand. Die Besitzer konnten sich glücklicherweise noch vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem Haus ins freie retten und blieben unverletzt!

Nahezu vollständig niedergebrannt

Unter Einsatz von mehreren Rohren wurde die Brandbekämpfung durchgeführt. Trotz des intensiven Löscheinsatzes brannte das Wohnhaus, welches zum größten Teil aus Holz bestand, bis auf die Grundmauern nieder. Während der Löscharbeiten wurden zwei Gasflaschen aus dem Brandgut geborgen und mussten gekühlt werden. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird von der Polizei ermittelt. Da immer wieder Glutnester aufflackertern wurde von der FF Schlag eine Brandwache über Nacht gestellt. Insgesamt standen 5 Feuerwehren mit 78 Mitgliedern und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Weiters die Polizei und der Rettungsdienst zur Beistellung.