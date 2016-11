Zusammenstoß auf B54 endet glimpflich

26.11.2016, 00:00 Uhr

Kollision mit zwei Autos, aber keine Verletzten.

BEZIRK NEUNKIRCHEN (www.einsatzdoku.at). Zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen ist es am Freitag (25.11.2016) auf der B54 gekommen. Im Bereich Wanghof kam es aus noch unbekannter Ursache zu einer Kollision zweier Pkws. Glücklicherweise wurde bei diesem Unfall niemand ernsthaft verletzt. Nach der Absicherung und der polizeilichen Freigabe wurde die Unfallstelle von der FF Feistritz am Wechsel geräumt. Für die Dauer des Einsatzes konnte der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.