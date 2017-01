Ob die Beiden wieder Freunde werden?

21.01.2017, 00:00 Uhr

Oder sind die Zeiten, in denen Grünbachs amtierender Bürgermeister Peter Steinwender und Rudi Gruber gemeinsam ein Bier getrunken haben vorbei?

Ich hatte neulich das Vergnügen den Grünbacher Bürgermeister Peter Steinwender (SPÖ) und seinen Kontrahenten Rudolf Gruber (ÖVP) in der Redaktion zum Interview zu bitten. Also ich muss sagen... ich würde meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass die beiden noch einmal miteinander ein freundschaftliches Bier trinken können. Fanden sie zu Beginn des Interviews noch lobende Worte für den anderen, fielen im Laufe des weiteren Gesprächs herbe Aussagen wie "Lüge" oder "halbseidene Wahrheiten".Beide sprechen von persönlichen Angriffen und Untergriffen in den Pamphleten des politischen Widersachers, die für ein ungutes Klima in Grünbach sorgen würden. Bei allem Eifer, einen knackigen Wahlkampf zu führen, sollte man doch das Ziel danach nicht aus den Augen verlieren: gemeinsam für einen lebenswerteren Ort zu arbeiten, egal wer letztlich am Bürgermeister-Sessel sitzen darf. Und das wird schwierig, wenn die Gräben breiter werden. Also meine Herren: zusammenreißen und für politisches Tauwetter sorgen!