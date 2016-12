"Unser Bezirk wird auch dieses Malblau dominiert sein"

04.12.2016, 08:46 Uhr

Siegessicher zeigt sich FPÖ-Landesvize Edmund Tauchner.

Arbeit als Wahlbesitzer

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Am Wahlsonntag werde ich gemeinsam mit meiner Familie das Frühstück einnehmen und dabei über unseren Tagesablauf sprechen. Danach lese ich noch eine Tageszeitung und wenn es die Zeit zulässt noch andere per Internet.Kontrolle des Postfaches gehört natürlich dazu", schildert der Kirchberger FPÖ-Landesparteiobmannstellvertreter Edmund Tauchner gegenüber den Bezirksblättern.Danach geht's für Tauchner weiter ins Wahllokal: "Wo ich als Beisitzer gemeldet bin und spreche mich mit dem Sprengel-Wahlleiter ab. Die Wahlzeit im Sprengel 1 in Kirchberg/We ist von 8-14 Uhr."Natürlich beobachtet Tauchner die Berichterstattung zur Wahl in den Medien: "Da ja am Sonntag noch kein Endergebnis zu erwarten ist, werden wir voraussichtlich am Mittwoch, 7. Dezember, 18.30 Uhr, zu einer Wahl-Abschlussfeier im Restaurant Cilli in Neunkirchen zusammen."

Hitziger Wahlkampf mit Schmutzkübel

Tauchner ist überzeugt, dass die Hofer-Wähler heute die Mehrheit stellen: "Davon bin ich überzeugt."Den Wahlkampf bezeichnet Tauchner als "hitzig": "Einige versuchen jetzt alles um Norbert Hofer als Präsident zu verhindern und dabei wird oft tief in den Schmutzkübel gegriffen und auch Plakate verunstaltet." Selbst bereits aufgestellte Plakate mussten aus Sicherheitsgründen von der FPÖ wieder entfernt werden: "Wo bei anderen Wahlen und von anderen Parteien anscheinend keine Gefahr für die Sicherheit bestand."