Wenn uns Politiker häkeln, darf man ruhig stricken

28.09.2016, 00:01 Uhr

Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung klärte mich besagte Tochter eines Neunkirchner Unternehmers auf. Und dieses Wissen will ich gerne mit Ihnen teilen: Erstens wirkt sich Stricken positiv auf die Feinmotorik aus und zweitens ist es entspannend. Also ran an Wolle und Nadeln!