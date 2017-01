30.01.2017, 07:10 Uhr

Dieses Mal aus Grünbach am Schneeberg.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. 77,52 Prozent Wahlbeteiligung wurde bei der Gemeinderatswahl in Grünbach am Schneeberg am 29. Jänner gezählt. Davon entfielen 61 Prozent auf die SPÖ, die mit zwölf Mandaten wieder den Bürgermeister stellen darf. Die ÖVP kam auf 34,4% (9 Mandate) und die FPÖ auf 4,6% (0 Mandate).