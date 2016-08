28.08.2016, 09:38 Uhr

Am vergangenen Samstag wurde auf der Anlage des GC Semmering der Augustbecher ausgespielt.

Die Bruttowertung sicherte sich Harry Blaschek II. Somit wird es in den beiden letzten Becherturnieren wieder wie schon im Vorjahr zu einem Vater-Sohn-Duell um die Jahreswertung zwischen Blaschek Harry II gegen Blaschek Harry III kommen. Die großen Gewinner in diesem Turnier waren das Ehepaar Stoll, das zusammen gleich 3 Wertungen für sich entscheiden konnte.

Netto A gewann Harald Stoll vor Fritz Hofer und Reinhard Kroiss. Den ersten Platz in der Nettogruppe B holte sich Claudia Stoll vor Josef Schreib und Alfred Puschlmayer. In der Nettogruppe C siegte Philipp Stimmeder (GC Herrensee) vor Alois Meixner und Evelyne Seyfried.Sonderwertungen: Nearest to the pin ging an Judith Wallner bei den Damen und an Peter Stief bei den Herren.Longest drive bei den Damen ging an Claudia Stoll, bei den Herren an Michael Paur.Das Siegerfoto zeigt folgende Personen von links nach rechts: Pro David Holloway (nahm die Siegerehrung vor), Peter Stief, Philipp Stimmeder, Alois Meixner, Harry Blaschek II, Evelyne Seyfried, Claudia und Harald Stoll, Judith Wallner, Michael Paur, Josef Schreib, Reinhard Kroiss, Alfred Puschlmayer und Fritz Hofer.