Benefizkurs zu Gunsten von Menschen mit Behinderung!

Die TPS veranstaltet ihren jährlichen Benefizkurs "Selbstverteidigung".Der Reinerlös wird zu Gunsten von Menschen mit Behinderung gespendet und zwar an DisAbillity Performance, welche Spezialisten in der Integration von MmB sind.Wer schon immer einen ultrarealischen Selbstverteidigungskurs besuchen wollte, hat nun die Chance dazu. Und auch noch für einen guten Zweck!

Ofmals wird bei Selbstverteidigungskursen gerne mit Angst Profit gemacht. "Kommen sie zu uns, denn die Gewalt in Österreich eskaliert." Von diesem Zugang sind wir weit entfernt.Im Kurs, welcher Sonntags in der Zeit von 17 - 19:00 in Pitten stattfinden wird, zeigen wir in erster Linie wie man Situationen frühzeitig erkennen und vermeiden kann. Dies wird mit Deeskalationstechniken, Abschreckkonzepten und speziellen Techniken erweitert, welche sich besonders bewährt haben.Es wird darauf hingewiesen, dass das Vermitteln von Techniken nicht im Vordergrund steht, sondern das mit Prinzipien gearbeitet wird die universell anwendbar sind.

Die erste Einheit ist kostenlos.

(22.01.) Hier kann man sich ein Bild über den Vortragenden und seine Trainingsmethode machen.Der Kurs ist in einzelnen Einheiten oder im gesamten absolvierbar.Fragen bitte an tpstraining@gmx.at richten.