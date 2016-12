Dieser Sport ist ein Killer für den Körper

11.12.2016, 00:00 Uhr

Sadistischte Quälerei unter allen Sportarten herausgesucht – dafür soll Squash stehen. Wir machten den Test.

Squash = rasant = echt geil

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Gelegenheit gibt es, um im Bezirk dem Squash-Sport zu frönen – das Moving von Karl Gnedt in Wimpassing. Gemeinsam mit Node4web-Geschäftsführer Mario Wagner stieß Redaktionsleiter Thomas Santrucek in die Materie Squash vor.Fix ist: viel anstrengender geht's nicht mehr. In einer 30-Minuten-Squash-Einheit kommt man ordentlich ins Schwitzen. Der kleine Gummiball hüpft rasant von Wand zu Wand in der kleinen Kammer. Fast jede Bewegung besteht aus schnellem Anlauf, Ausfallschritt und abruptem Abbremsen. – Gar nicht gut für Bänder und Gelenke. Und doch ist es immer ein besonderes Erfolgserlebnis, wenn der kleine Gummiball dort landet wo er soll – im Feld des Gegners, sodass er unerreichbar wird.