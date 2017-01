Ein Zipfelbob will ordentlich gepackt werden

10.01.2017, 00:00 Uhr

Der Bezirksblätter-Test: Hoher Spaßfaktor, aber nicht zu unterschätzende Sturzgefahr.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Rodeln und Bob-Fahren ist kinderleicht und lässt sich derzeit mehr oder weniger gut praktizieren. Bezirksblätter-Redaktionsleiter Thomas Santrucek startete den Selbstversuch.Schauplatz des abenteuerlichen Experiments wurde der "Rodelhügel" beim Kindlwald. Ab dem Waldrand kamen hier rasante Abfahrten zustande. Zu rasant, wie der Reporter am eigenen Leib erfahren musste: "Ich habe mich für den guten alten Zipfelbob entschieden, den Knüppel auch ordentlich festgehalten." Alles ging gut – die ersten 30 Meter. "Aber dann hätte ich nach links lenken müssen. Das habe ich etwas zu spät bemerkt und bin die steile Böschung Richtung Fußballplatz runtergestürzt", berichtet der Reporter. Mit ordentlich Schnee in sämtlichen Kleidungsschichten war damit das Bob-Abenteuer für diesen Tag beendet. "Der Zipfelbob eignet sich auch eher für kurze Abfahrten. Eine professionelle Rodelbahn wie die am Semmering sollte man besser mit dem klassischen Schlitten befahren. Das ist bequemer. Schließlich sind beim Zipfelbob-Fahren die Füße immer in der Luft. Das wird auf die Dauer ganz schön anstrengend", so das Resümee des Redaktionsleiters.Übrigens: die Kinder haben dem Reporter dann noch Nachhilfe gegeben, damit er nicht wieder mit dem Bob Sturz kommt.