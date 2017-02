Faschingsturnstunde 28. 2. 2017 - Happy Moving

Kommt in einer Verkleidung, in der ihr euch gut bewegen könnt und habt mit euren Eltern Spaß beim Kinderfaschingsturnen.Anschließend gibt es Krapfen für alle Kinder.(Unkostenbeitrag € 5,-)NUR nach vorheriger ANMELDUNG!!! (noch vereinzelt Plätze frei!)Anmeldung über Happy Moving/facebook oder einfach über mein bezirk.at eine Nachricht senden mit Name und Geburtsdatum des Kindes, sowie eine Mobiltelefonnummer und Mailadresse.Beginn der Eltern-Kind-Gruppe: 16 Uhr!Beginn der 5-6Jährigen: 16:45 Uhr!Beginn der 7-10Jährigen: 17:35 Uhr!Ort: NMS Turnsaal, Bad Erlach