Halte ich nun einen Zipfl oder Stingl?

12.01.2017, 00:00 Uhr

Grundsatzdiskussion über die Verwendung der deutschen Sprache und die damit einhergehende facebook-Beschimpfung.

Wenn unsere Region schneebedeckt ist, heißt es rein in die Skihose und mit den Kindern auf zum nächsten Rodelhügel. Dabei darf natürlich unser treuer Zipflbob nicht fehlen. Sie wissen schon, der mit dem schwarzen Stiel, der möglichst mit beiden Händen gefasst werden sollte. Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Formulierung Zipflbob (besagter Bobtyp ist via google übrigens unter dieser Bezeichnung zu finden) für böses Blut sorgen kann. Ein facebook-User kommentierte unwirsch: "Stinglbob ihr Hinign... wir san in Österreich". Erst einmal: danke für den Hinweis, man vergisst so schnell, wo man den überwiegenden Teil seiner 39 Lebensjahre verbracht hat. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ein Zipfl weniger österreichisch ist als Stingl. Beiläufig sei erwähnt, dass der Begriff Zipflklatscher (für dummer Mensch) durchaus österreichisch ist. Von diesem falschen Sprachstolz unbeeindruckt werde ich weiterhin am Zipflbob den Hang runter brausen.