"Up Hill Snow Race" geht in die 5. Auflage

06.02.2017, 10:55 Uhr

Neunkirchner Verein organisiert Motorsport-Special in Rohr im Gebirge.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. "Wir haben vor drei Jahren einen Motorsportverein gegründet der nicht Gewinn orientiert ist und möchten mit unserem Verein die Jugend fördern und karitative Einrichtungen unterstützen", schildert der Neunkirchner Wolfgang Tarman im Bezirksblätter-Gespräch.Der Puchberger Verein "Mountain Enduro" zählt mittlerweile über 20 Mitglieder und wächst jährlich. Tarman: "Wir veranstalten am 4. März bereits zum 5. Mal unser „Up Hill Snow Race“ in Rohr im Gebirge. Dabei wird mit Enduro-Motorrädern eine Schipiste hinaufgefahren." In den Vorjahren konnte das Starterfeld vervierfacht werden. "2016 konnten wir uns bereits über 130 Starter und mehr als 700 begeisterte Zuschauer freuen", so Tarman. Auch für 4. März wird mit einem großen Interesse an dem Event gerechnet.