Volleyball Schülerliga - MMS Neunkirchen Augasse Bezirksmeister

25.01.2017, 00:25 Uhr

Am 24. Jänner 2017 trafen sich alle Volleyball Schülerliga Mannschaften der Bezirke Neunkirchen und Wr. Neustadt zum großen Finale in der Ternitzer Mehrzweckhalle.

Nach einer fast dreimonatigen Vorrunde, wo in zwei Gruppen jeder zwei Mal gegen jeden spielte kam es nun zum großen Showdown. Nach der Begrüßung durch den Direktor der Sportmittelschule Ternitz, Helmut Trapper, konnte pünktlich mit den Spielen begonnen werden. Im Unteren Play Off kämpften die Mannschaften von der NMS Kirchschlag, der NMS Krumbach, der NMS Pottschach und der NMS Ternitz um die Plätze. Nach den Kreuzspielen war klar das Finale zwischen dem Heimteam der NMS Ternitz und den Mädchen aus Krumbach stattfinden sollte. In einem spannenden Spiel konnten sich die Gäste aus der Buckligen Welt mit einem 2:0 Sieg durchsetzen. Im Spiel um Platz drei im Unteren Play Off dominierten die jungen Damen aus Pottschach und ließen den Kirchschlager Girls keine Chance.Um den Bezirksmeister ging es aber im Oberen Play Off. Zuerst spielten jeweils die Erstplatzierten gegen die Zweitplatzierten der Vorrundengruppen. So trafen die Sieger der Gruppe A, die Medienmittelschule Neunkirchen Augasse auf die Mädchen der NMS Kirchberg am Wechsel. Trainer und Bezirksreferent Willi Baumgartner ließ mit seinem Team keinen Zweifel aufkommen, dass der Bezirksmeistertitel heuer nur über die MMS Augasse zu holen ist. Ein deutlicher Zwei-Satz-Sieg war die Folge. Im zweiten Kreuzspiel konnten sich ebenfalls die Mädchen aus der Bezirkshauptstadt gegen die Volleyballerinnen aus Grünbach am Schneeberg durchsetzen. Die Musikmittelschülerinnen bezwangen in einem packenden Duell ihre Gegner mit 2:1. Und somit standen sich im Finale zwei gute Bekannte, nämlich die beiden Neunkirchner Mittelschulen gegenüber. Doch davor holte sich die Europamittelschule Grünbach noch den dritten Platz gegen Kirchberg.Das Finale war dann an Spannung nicht zu überbieten. Der erste Satz ging mit 25:16 an die Augasslerinnen. Doch im zweiten Satz machten die Nerven den Medienmittelschülerinnen einen Strich durch die Rechnung. Nach langem Hin und Her konnte sich die NMS Schoellerstraße den zweiten Satz mit 28:26 sichern. Von Nervosität war dann auch der entscheidende dritte Satz geprägt. Die Girls von der Schoellerstraße konnten sich gleich einen Vorsprung von teilweise vier Punkten herausspielen. Doch beim Stand von 6:9 aus Sicht der Augasse kam die große Wende. Diana Popova legte mit einer unglaublichen Serviceserie los und plötzlich stand es 14:9. Noch einmal konnten sich die Schülerinnen der Schoellerstraße aufbäumen, aber beim dritten Versuch wurde der Matchball zum 15:11 für die Medienmittelschule verwandelt. Nach einigen Jahren ging endlich wieder der Bezirksmeistertitel an die Medienmittelschule Neunkirchen Augasse.Im Anschluss an das Turnier fand das fast schon traditionelle Spiel der Kapitäninnen gegen die Betreuerinnen und Betreuer statt. Manuela Mies und Prok. Johann Pfenninger von der Sparkasse Neunkirchen/ Ternitz wurden Zeuge davon, dass sich die jungen Damen noch einiges von ihren Lehrerinnen und Lehrern abschauen können.Bei der abschließenden Siegerehrung gab es Urkunden, Pokale und natürlich tolle Sachpreise für alle Teilnehmerinnen. Als besondere Überraschung wurde heuer auch von der Sparkassen Volleyball-Schülerliga für alle Mannschaften ein neuer Matchball überreicht.