07.10.2016, 09:36 Uhr

Wörther Teichbuam jagen den Alpenpokal

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Der "Alpenpokal", das größte Stocksportturnier Europas, wird das zweite Mal in Österreich ausgetragen. Noch bis 1. November läuft die Anmeldefrist für motivierte Stocksportteams. Aus dem Bezirk Neunkirchen hat sich bereits das Team "Wörther Teichbuam", bestehend aus Karl Schuster (Team-Leader), Dominic Posch, Reinhold Förster und Johann Retkes, formiert und trainiert eifrig für das Qualifikationsturnier am 20. November in Bad Fischau.





