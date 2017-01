Cinderella's Mottenkiste bereichert Ternitz

19.01.2017, 17:28 Uhr

Am 19. Jänner floss in der Second Hand Boutique der Sekt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Birgit Morgenbesser startet als Boutique-Betreiberin im Ternitzer Ortsteil Pottschach durch. Am 19. Jänner eröffnete sie im 70 Quadratmeter großen Geschäftslokal in der Franz-Samwald-Straße 9 "Cinderella's Mottenkiste". Woher der Name? "Weil meine Tochter Cinderella so gerne hat", lächelt die Unternehmerin. In Morgenbessers Geschäft finden sich unzählige Artikel bekannter Modelabels – sogar Prada, nur eben Second Hand. Bei der Eröffnung gratulierten Stadtrat Peter Spicker, Franz Reisenbauer vom Wirtschaftsbeirat sowie eine Delegation des Stadtmarketings mit Irene Reiterer an der Spitze der Unternehmerin und wünschten guten Geschäftsgang. Das Lokal wurde ab Oktober zur Boutique umgebaut. Mit Freunden und Kunden stieß Birgit Morgenbesser schließlich mit Sekt auf ihre "Mottenkiste" an. Auch die Gemeinderäte Birgit Kögler und Andreas Schönegger schauten bei Cinderella vorbei.