'Diese Gerüchte schaden den Menschen und der Region'

19.01.2017, 07:08 Uhr

Die Panhans Gruppe nagt noch an den Altlasten. 7 von 21 Millionen Euro wurden bereits beglichen.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Weil ein Pistengerät abgeholt wurde, entstand das Gerücht, die Bergbahnen hätten finanzielle Probleme. "Bei dem Pistengerät handelte es sich um das neueste Testmodell", so Viktor Babushchak, Geschäftsführer der Panhans Gruppe.Und die Gerüchte um die angeblich schlechte Zahlungsmoral reißen nicht ab. Babushchak: "Am 5. Jänner haben wir wieder gehört, dass die Bergbahnen zusperren sollen und unsere Mitarbeiter seit sechs Monaten kein Geld bekommen. Das entspricht nicht der Wahrheit, sondern kommt von Menschen, die uns schaden wollen", beteuert Babushchak. Eine bedenkliche Haltung. "Weil solche Gerüchte direkte Auswirkungen auf die Region und auf unsere Zahlen haben", so Babushchak. Hier gehe es um die 120 Arbeitsplätze der Panhans-Gruppe, die mit Negativ-Kampagnen gefährdet würden. Und, wie Babushchak anklingen ließ, sei die Geduld der (ukrainischen) Geldgeber endlich.

Konkurs-Lösung in Arbeit

Altlasten werden abgebaut

Wahr sei allerdings, dass das Kurhotel Dr. Stühlinger aus der Panhans-Gruppe noch insolvent ist. Babushchak: "Der Konkurs ist noch nicht abgewendet, wir arbeiten aber daran."Gearbeitet werde laut dem Chef der Panhans-Gruppe am Abbau der "Altlasten". Babushchak: "Wir haben die Häuser mit 21 Millionen Euro Altschulden übernommen. Mittlerweile haben wir diese Verbindlichkeiten auf 7 Millionen Euro abgebaut und das ist eine Leistung."Der Ukrainer stellt klar, dass die Investorengruppe am Semmering bleiben und ihre beabsichtigten Projekte zur Ankurbelung von Winter- und Sommertourismus – auch Boulder-Einrichtungen sind im Gespräch – umsetzen möchte. Im Februar 2014 war von einem 56 Millionen Euro Paket die Rede.Was ist daraus geworden? "Pläne gibt es in verschiedenen Varianten", so Babushchak, der aber gleichzeitig darauf hinweist: "Dass es vom Investitonsklima abhängig ist." Damit spielt Babushchak unter anderem auf die Schwierigkeiten für die Ukrainer an, in Österreich Konten zu eröffnen.