Ehrgeizige Pläne für Bike-Mekka im Wechselland

13.12.2016, 00:00 Uhr

Bereits 2017 könnte im Wechselgebiet ein Flowtrial entstehen. Bei der Umsetzung spielen Tiere eine große Rolle.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Erste Versuche im Raum Reichenau und Rax MTB-Strecken zu etablieren, sind bis heute noch nicht über das Verhandlungsstadium hinaus gekommen.Allerdings stecken die Wiener Alpen in Verhandlungen mit der Stadt Wien, um dem stärker werdenden MTB-Tourismus doch noch Wege präsentieren zu können. "Aus unserer Sicht sind touristisch-wirtschaftliche Strecken sinnvoll, die Richtung Berghütten führen", so Markus Fürst von den Wiener Alpen. Aber weil Raxgebiet gleichzeitig Quellenschutzgebiet ist, ist ein baldiger Durchbruch illusorisch.

Biken im Randbereich

Phase 1 bis zu 6 km

Eine Möglichkeit gebe es dennoch: An Randzonen der Rax könne ein MTB-Projekt machbar sein. Einen Schritt weiter sind die Wiener Alpen bereits im Wechselgebiet. Hier soll im Bereich Kampsteiner Schweig und Familienarena ein sogenannter Flowtrial entstehen. Mit dem Projekt befasst ist Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der Familienarena St. Corona. "Ich kann nur noch nicht versprechen, dass er 2017 umgesetzt wird. Das hängt von der Finanzierung und dem Wetter ab", so Morgenbesser.Die Kosten werden derzeit ermittelt. Ein erster Ausbauschritt soll einen fünf bis sechs Kilometer langen Flowtrial zwischen Schwaig und Unternberg umfassen. "Ein zweiter Schritt würde bis auf die Schwaig rauf gehen", so Morgenbesser. Und der Trial könne gar bis zum Ortskern St. Corona fortgesetzt werden.Allerdings spielt die gebotene Rücksichtnahme auf die Tierwelt hier eine nicht zu unterschätzende Rolle. Morgenbesser: "Die Öffnungszeiten für den kostenlos benutzbaren Flowtrial werden sich an Sonnen- Auf- und Untergang orientieren." – Alles für die Ruhe der Waldbewohner. Morgenbesser: "Auch der Hahnenschutz am Wechsel ist ein großes Thema." Was man darunter versteht? "Im Wechselgebiet besteht ein Birkhahn-Schutzareal. Dies gilt es bei den Planungen zum Thema Mountainbike streng zu berücksichtigen. Für uns als Familienarena ist es wichtig Ausschlussgründe einer Strecke wie dieses Hahnenbiotop streng zu berücksichtigen und die Interessen von Naturschutz, Jagd, Forst, Weidewirtschaft und Erholungssuchenden zu wahren. Kennt man die Ausschlussgründe sowie Beweggründe der Interessensgruppen im Vorfeld einer Streckenplanung versucht man diese möglichst an diesen Gründen "entlang zu führen", skizziert Morgenbesser.