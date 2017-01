Familie Hortschitz startet in Peisching durch

14.01.2017, 15:37 Uhr

Spezialist für Öfen, Kamine, Fliesen und Platten hat eröffnet.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Nach monatelangen Umbauarbeiten luden Doris und Herbert Hortschitz zur Eröffnung ihres Fachgeschäfts rund um Fliesen, Öfen und Natursteine. Der Familienbetrieb baut auch gerne individuell entworfene Kachelöfen. Von der Planung bis hin zum Probeheizen erledigt Familie Hortschitz alles aus einer Hand. Derzeit im Trend? Herbert Hortschitz: "Küchenöfen wie sie gerne in Bauernhöfen zum Einsatz kamen, allerdings mit Sichtfenster." Diese Öfen spenden nicht nur Wärme. "Man kann damit auch hervorragend kochen. Im Ofen Hühnchen und für Silvester auf der Herdplatte Gulasch", erzählt Hortschitz. Die großen Küchenöfen sind inzwischen auch mit Cerankochfeldern erhältlich. Die Eröffnungsfeier am 14. Jänner besuchten gut 100 Personen mit Gastgeschenken. Unter den Besuchern gesehen: Robert Haas sowie das Polizisten-Ehepaar Sonja und Günter Jammerbund. Der 80 Quadratmeter große Schauraum ist in der Peischingerstraße 80 in 2620 Peisching zu finden. Kontakt: 0660/2818984, Email: h.hortschitz@gmx.at, Homepage: www.hortschitz.at