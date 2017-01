Gigantischer Mediashop für Neunkirchen – nur wenn die Stadt mitspielt

30.01.2017, 00:00 Uhr

Ein neuer Mediashop auf 7.500 m² soll Neunkirchen 50 Jobs bringen – wenn die Stadt ihre Aufgaben erfüllt.

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Dieter Schneider und Architekt Martin Panzenböck enthüllten im Bezirksblätter-Gespräch die Pläne für den Neubau eines riesigen Mediashops. Laut Ursprungsplänen soll dieser an der Kreuzung Danegger-Straße und Schwarzott-Straße – direkt bei der "Gartenstadt" – entstehen. Dafür allerdings sollte die dortige Kreuzung in einen Kreisverkehr umgebaut werden. Und hierfür gebe es seitens der Stadtgemeinde derzeit keinerlei Signale.

Standort noch nicht fix

Viel Licht und offene Bauweise

Dieter Schneider: "Deshalb ist noch eine Standortevaluierung im Gange. Auch andere Städte in Niederösterreich zeigen Bereitschaft als Standort zur Verfügung zu stehen."Fest steht allerdings, was der neue Mediashop alles inkludieren wird. "Wir benötigen 7.500 m² Gesamtfläche. Davon werden 2.700 m² Nutzfläche. Der Mediashop wird aus Erdgeschoss und zwei Stockwerken bestehen. Läuft alles nach Plan, peilen wir noch für heuer den Baubeginn an", so Schneider. Der Unternehmer schwärmt von einer sehr offenen Bauweise: "Mit einem lichtdurchfluteten Luftraum und Sichtkontakt unter den Mitarbeitern. Für die Umsetzung mit R&P werden wir auch die Firma M.O.O.C.O.N aus Wien einbeziehen." Im unteren Bereich soll ein 200 m² großes Foyer mit Besucherbereich realisiert werden. Dazu ein Shop mit 100 m² sowie eine Cafeteria und eine Dachterrasse. Schneider: "Im Zentrum wird es einen Marktplatz geben. Und es schwebt mir ein großes Multimedia-Projekt mit VOKA vor."